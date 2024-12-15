«Детройт» исключил из состава центрового Пола Рида

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» исключил из своего состава играющего на позиции центрового и тяжёлого форварда 25-летнего Пола Рида. Об этом сообщает североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Детройт Пистонс» исключил из состава центрового Пола Рида, сообщают источники ESPN. В 12 играх Рид набирал 4,8 очка и делал 2,3 подбора в среднем за 10 минут. Этот шаг был сделан, чтобы иметь гибкость в составе и зарплате, поскольку до крайнего срока обмена в НБА осталось менее двух месяцев», — написал Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что в июле этого года от Рида отказалась его предыдущая команда — «Филадельфия Сиксерс».