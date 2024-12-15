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Пол Пирс назвал команду, в которую следует перейти Джимми Батлеру

Пол Пирс назвал команду, в которую следует перейти Джимми Батлеру
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс назвал команду, в которую должен перейти лидер «Майами Хит» Джимми Батлер.

«Джимми не будет способен вывести «Рокетс» к вершине. Ему удастся обеспечить им гарантированное место в плей-офф. Однако если бы я был на месте Джимми Батлера и хотел бы стать чемпионом, то мне, наверное, стоило перейти в «Голден Стэйт». Что насчёт «Маверикс»? „Даллас“ не подходит ему, поскольку Джимми не подходит Луке Дончичу», — приводит слова Пирса портал Hoopshype.

Ранее Бэм Адебайо поделился мнением о слухах об обмене Джимми Батлера.

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