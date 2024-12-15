«Бруклин» обменял Денниса Шрёдера в «Голден Стэйт» — Чарания

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» обменял своего 31-летнего немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера в «Голден Стэйт Уорриорз». Подробности сделки привёл североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Источники сообщили ESPN, что «Бруклин Нетс» завершил сделку по обмену своего защитника Денниса Шрёдера и одного выбора во втором раунде драфта в «Голден Стэйт Уорриорз» в обмен на Де'Энтони Мелтона и три выбора во втором раунде. Динамичный плеймейкер и скорер переходит в «Уорриорз», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).