Яннис Адетокунбо оформил потрясающий блок-шот в полуфинальном матче Кубка НБА

В данный момент проходит матч в рамках полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 108:102 в пользу «Милуоки».

Тяжёлый форвард и лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо в концовке заключительной четверти стал автором эффектного момента, заблокировав аллей-уп данк центрового «Атланты» Клинта Капелы.

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Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.