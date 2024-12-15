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Яннис Адетокунбо оформил потрясающий блок-шот в полуфинальном матче Кубка НБА

Яннис Адетокунбо оформил потрясающий блок-шот в полуфинальном матче Кубка НБА
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В данный момент проходит матч в рамках полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 108:102 в пользу «Милуоки».

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Трент-мл., Ливингстон, Портис, Лопес, Принс, Грин, Смит, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Джонсон
Атланта Хоукс: Джонсон, Бафкин, Дэниэлс, Родди, Рисашер, Янг, Хантер, Богданович, Капела, Оконгву, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

Тяжёлый форвард и лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо в концовке заключительной четверти стал автором эффектного момента, заблокировав аллей-уп данк центрового «Атланты» Клинта Капелы.

ВИДЕО

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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