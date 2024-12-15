«Милуоки» обыграл «Атланту» и вышел в финал Кубка НБА

Завершился полуфинал Кубка НБА, в котором между собой сыграли «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой «Милуоки» со счётом 110:102.
В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов.
Лучшую результативность в «Атланте» показал Трей Янг, на счету которого дабл-дабл и 35 очков и 10 результативных передач.
В другом полуфинале «Оклахома-Сити Тандер» встретится с «Хьюстон Рокетс». Матч состоится 15 декабря, начало – 4:30 мск.
Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.