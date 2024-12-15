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Милуоки – Атланта, результат матча 15 декабря 2024, счет 110:102, 1/2 финала Кубка НБА 2024-2025

«Милуоки» обыграл «Атланту» и вышел в финал Кубка НБА
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Завершился полуфинал Кубка НБА, в котором между собой сыграли «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой «Милуоки» со счётом 110:102.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Трент-мл., Ливингстон, Портис, Лопес, Принс, Грин, Смит, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Джонсон
Атланта Хоукс: Джонсон, Бафкин, Дэниэлс, Родди, Рисашер, Янг, Хантер, Богданович, Капела, Оконгву, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Трей Янг, на счету которого дабл-дабл и 35 очков и 10 результативных передач.

В другом полуфинале «Оклахома-Сити Тандер» встретится с «Хьюстон Рокетс». Матч состоится 15 декабря, начало – 4:30 мск.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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