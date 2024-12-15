Лиллард набрал важные для «Милуоки» очки в концовке полуфинального матча с «Атлантой»

Сегодня, 15 декабря, завершился очередной матч в рамках полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Игра завершилась со счётом 110:102 в пользу «Милуоки».

Разыгрывающий и один из лидеров «Бакс» Дэмьен Лиллард за 23 секунды до конца основного времени увеличил отрыв для своей команды до семи очков после лэй-апа. Итоговая разница в счёте составил восемь очков.

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Лиллард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 25 очков (8 из 21 с игры, где 5 из 14 — трёхочковые; 4 из 5 — штрафные), семь результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».