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Лиллард набрал важные для «Милуоки» очки в концовке полуфинального матча с «Атлантой»

Лиллард набрал важные для «Милуоки» очки в концовке полуфинального матча с «Атлантой»
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Сегодня, 15 декабря, завершился очередной матч в рамках полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Игра завершилась со счётом 110:102 в пользу «Милуоки».

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Трент-мл., Ливингстон, Портис, Лопес, Принс, Грин, Смит, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Джонсон
Атланта Хоукс: Джонсон, Бафкин, Дэниэлс, Родди, Рисашер, Янг, Хантер, Богданович, Капела, Оконгву, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

Разыгрывающий и один из лидеров «Бакс» Дэмьен Лиллард за 23 секунды до конца основного времени увеличил отрыв для своей команды до семи очков после лэй-апа. Итоговая разница в счёте составил восемь очков.

ВИДЕО

Лиллард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 25 очков (8 из 21 с игры, где 5 из 14 — трёхочковые; 4 из 5 — штрафные), семь результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

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