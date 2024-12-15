Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Мемфиса» Дженкинс станцевал во время тайм-аута, подражая Джа Моранту

Тренер «Мемфиса» Дженкинс станцевал во время тайм-аута, подражая Джа Моранту
Комментарии

Вчера, 14 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 135:119 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
135 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Бейн - 21, Альдама - 20, Джексон - 20, Кларк - 14, Уэллс - 12, Пиппен Мл. - 7, Хафф - 6, Смарт - 5, Ларэвиа - 2, Каслтон, Кеннард, Кавамура, Кончар
Бруклин Нетс: Финни-Смит - 19, Шрёдер - 15, Уилсон - 15, Джонсон - 12, Милтон - 12, Шарп - 12, Клауни - 12, Джонсон - 12, Клэкстон - 8, Симмонс - 2, Уотфорд

Во время одного из тайм-аутов произошёл забавный эпизод, по итогам котором главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс повторил танцевальные движения лидера команды Джа Моранта.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком по итогам встречи в составе победителей стал как раз Морант, набравший 28 очков, 10 результативных передач и восемь подборов. Защитник Десмонд Бэйн добавил 21 очко.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
Трамп увёл у НБА миллиардера и отправит его в Европу. Что теперь будет с клубом?
Трамп увёл у НБА миллиардера и отправит его в Европу. Что теперь будет с клубом?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android