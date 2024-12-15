Тренер «Мемфиса» Дженкинс станцевал во время тайм-аута, подражая Джа Моранту

Вчера, 14 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 135:119 в пользу домашней команды.

Во время одного из тайм-аутов произошёл забавный эпизод, по итогам котором главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс повторил танцевальные движения лидера команды Джа Моранта.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком по итогам встречи в составе победителей стал как раз Морант, набравший 28 очков, 10 результативных передач и восемь подборов. Защитник Десмонд Бэйн добавил 21 очко.