«Филадельфия» лишилась очередного игрока из-за травмы

Лёгкий форвард и новичок «Филадельфии Сиксерс» Джаред Маккейн выбыл на неопределённый срок из-за разрыва бокового мениска в левом колене. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Отметим, что, помимо Маккейна, в списке травмированных «Филадельфии» числятся центровой Джоэл Эмбиид, разыгрывающий Кайл Лоури и лёгкий форвард Калеб Мартин. Однако их участие в следующем матче остаётся под вопросом.

«Сиксерс» в данный момент имеют в своём распоряжении семь побед при 16 поражениях, занимая 12-е место в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). МакКейн набирает в среднем 15,3 очка, 2,6 результативной передачи и 2,4 подбора.