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Бронни Джеймс в последних трёх матчах Лиги развития НБА набирает как минимум 15 очков

Бронни Джеймс в последних трёх матчах Лиги развития НБА набирает как минимум 15 очков
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Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс в данный момент выступает за фарм-клуб «Лейкерс» в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Примечательно, что в последних трёх встречах Джеймс-младший набирает в среднем 20,7 очка. Более того, в каждой из игр Бронни набирал как минимум 15 очков.

В текущем регулярном сезоне НБА 20-летний баскетболист принял участие в семи матчах, набирая в среднем 0,6 очка, делая 0,3 результативной передачи и 0,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 12,5.

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