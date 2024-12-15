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Экс-тренер Леброна Джеймса: становится очевидно, что он не всемогущий

Экс-тренер Леброна Джеймса: становится очевидно, что он не всемогущий
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Неназванный тренер, ранее работавший ассистентом главного тренера в одной из команд с участием лёгкого форварда Леброна Джеймса, поделился своим мнением о 39-летнем баскетболисте и его игре в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У него был период, когда он показывал такую игру, какой, возможно, никогда не показывал за всю свою карьеру. Кажется, он смог поддерживать этот уровень дольше, чем кто-либо другой, но в какой-то момент он достигнет границы своих возможностей.

И похоже, что этот момент не за горами. Я не думаю, что он уже наступил. Скорее это просто трудный этап, но становится очевидно, что он не всемогущий. Рано или поздно он перестанет показывать такой уровень игры», — приводит слова тренера ESPN US.

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