Гилберт Аренас: пусть «Бакс» потренируются в NBA 2K, изучат чужие игровые схемы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас оценил игру «Милуоки Бакс» в нынешнем сезоне североамериканской лиги.

«Трудно представить, чтобы кто-то смотрел игру «Бакс» и думал: «Вау, это действительно отличная команда, они сейчас показывают выдающуюся игру». Вместо поездки в Вегас (для участия в Кубке НБА. — Прим. «Чемпионата») им стоит отправиться в тренировочный центр и работать над новыми стратегиями. Пусть потренируются в NBA 2K, изучат чужие игровые схемы, адаптируют их и применят в своей игре», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

Напомним, сегодня, 15 декабря, завершился очередной матч в рамках полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Милуоки» и «Атланта Хоукс». Игра завершилась со счётом 110:102 в пользу «оленей».