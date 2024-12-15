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Гилберт Аренас: пусть «Бакс» потренируются в NBA 2K, изучат чужие игровые схемы

Гилберт Аренас: пусть «Бакс» потренируются в NBA 2K, изучат чужие игровые схемы
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас оценил игру «Милуоки Бакс» в нынешнем сезоне североамериканской лиги.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Трудно представить, чтобы кто-то смотрел игру «Бакс» и думал: «Вау, это действительно отличная команда, они сейчас показывают выдающуюся игру». Вместо поездки в Вегас (для участия в Кубке НБА. — Прим. «Чемпионата») им стоит отправиться в тренировочный центр и работать над новыми стратегиями. Пусть потренируются в NBA 2K, изучат чужие игровые схемы, адаптируют их и применят в своей игре», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

Напомним, сегодня, 15 декабря, завершился очередной матч в рамках полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Милуоки» и «Атланта Хоукс». Игра завершилась со счётом 110:102 в пользу «оленей».

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Лиллард - 25, Лопес - 16, Портис - 10, Грин - 9, Принс - 6, Миддлтон - 6, Джексон - 5, Трент-мл. - 1, Боучэмп, Ливингстон, Смит, Коннотон, Райт, Джонсон
Атланта Хоукс: Янг - 35, Джонсон - 15, Хантер - 15, Дэниэлс - 11, Богданович - 10, Оконгву - 8, Капела - 6, Рисашер - 2, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
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