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Фото: травмированный Егор Дёмин на матче своей команды NCAA в джерси Андрея Кириленко

Фото: травмированный Егор Дёмин на матче своей команды NCAA в джерси Андрея Кириленко
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA в Соединённых Штатах Америки (США), в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает университет Вайоминга. На момент написания новости счёт на табло — 20:11 в пользу домашней команды.

18-летний российский защитник BYU Егор Дёмин пропустил матч из-за травмы, но выложил фотографию, на которой он присутствует на арене «Дельта-центр», где играет «Юта Джаз», в джерси президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко.

Егор Дёмин в джерси Андрея Кириленко

Егор Дёмин в джерси Андрея Кириленко

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Егор Дёмин в джерси Андрея Кириленко

Егор Дёмин в джерси Андрея Кириленко

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Отметим, что Кириленко провёл в составе «Юты» 10 сезонов. За этот период форвард набирал в среднем 12,4 очка, 5,6 подбора и 2,8 результативной передачи. Тем временем Дёмин в NCAA набирает в среднем 13,3 очка, 5,8 результативной передачи и 4,6 подбора.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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