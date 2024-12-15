Фото: травмированный Егор Дёмин на матче своей команды NCAA в джерси Андрея Кириленко

В данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA в Соединённых Штатах Америки (США), в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает университет Вайоминга. На момент написания новости счёт на табло — 20:11 в пользу домашней команды.
18-летний российский защитник BYU Егор Дёмин пропустил матч из-за травмы, но выложил фотографию, на которой он присутствует на арене «Дельта-центр», где играет «Юта Джаз», в джерси президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко.
Егор Дёмин в джерси Андрея Кириленко
Фото: Из личного архива Егора Дёмина
Егор Дёмин в джерси Андрея Кириленко
Фото: Из личного архива Егора Дёмина
Отметим, что Кириленко провёл в составе «Юты» 10 сезонов. За этот период форвард набирал в среднем 12,4 очка, 5,6 подбора и 2,8 результативной передачи. Тем временем Дёмин в NCAA набирает в среднем 13,3 очка, 5,8 результативной передачи и 4,6 подбора.