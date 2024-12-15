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Чарания рассказал, как «Голден Стэйт» может поступить с Деннисом Шрёдером после обмена

Чарания рассказал, как «Голден Стэйт» может поступить с Деннисом Шрёдером после обмена
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Североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу обмена разыгрывающего «Бруклин Нетс» Денниса Шрёдера в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Уорриорз» продолжают активно искать звёздного игрока и могут использовать контракт Денниса Шрёдера в сделке», — сказал Чарания в эфире NBA Countdown.

«Бруклин Нетс» завершил сделку по обмену своего защитника Денниса Шрёдера и одного выбора во втором раунде драфта в «Голден Стэйт Уорриорз» в обмен на Де'Энтони Мелтона и три выбора во втором раунде», — сообщил ранее Чарания.

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