Стал известен статус Леброна Джеймса к завтрашнему матчу «Лейкерс» — «Мемфис»

Завтра, 16 декабря, пройдёт очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Мемфис Гриззлиз». Начало игры — 5:30 мск.

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин в своей социальной сети, официальный статус лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса изменился на «под вопросом». Ранее Джеймс пропустил две встречи своей команды.

Более того, тяжёлый форвард и один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис, как отмечает Макменамин, с высокой долей вероятности примет участие в матче с «Мемфисом».