Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен статус Леброна Джеймса к завтрашнему матчу «Лейкерс» — «Мемфис»

Стал известен статус Леброна Джеймса к завтрашнему матчу «Лейкерс» — «Мемфис»
Комментарии

Завтра, 16 декабря, пройдёт очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Мемфис Гриззлиз». Начало игры — 5:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин в своей социальной сети, официальный статус лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса изменился на «под вопросом». Ранее Джеймс пропустил две встречи своей команды.

Более того, тяжёлый форвард и один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис, как отмечает Макменамин, с высокой долей вероятности примет участие в матче с «Мемфисом».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?
Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android