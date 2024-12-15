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Андреас Пистиолис: надеемся на помощь болельщиков ЦСКА в матче с МБА-МАИ

Андреас Пистиолис: надеемся на помощь болельщиков ЦСКА в матче с МБА-МАИ
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ, который состоится сегодня, 15 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
МБА-МАИ
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас нам важно регулировать нагрузку, связанную с проведением нескольких матчей подряд. Наш соперник показывает жёсткий баскетбол и в предыдущей встрече хорошо сыграл против нас.

Поэтому ожидаем сложного матча и надеемся на помощь наших болельщиков», — цитирует Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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