Андреас Пистиолис: надеемся на помощь болельщиков ЦСКА в матче с МБА-МАИ

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ, который состоится сегодня, 15 декабря.

«Сейчас нам важно регулировать нагрузку, связанную с проведением нескольких матчей подряд. Наш соперник показывает жёсткий баскетбол и в предыдущей встрече хорошо сыграл против нас.

Поэтому ожидаем сложного матча и надеемся на помощь наших болельщиков», — цитирует Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.