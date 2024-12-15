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Защитник МБА-МАИ Коновалов: ЦСКА — признанный многолетний лидер нашего баскетбола

Защитник МБА-МАИ Коновалов: ЦСКА — признанный многолетний лидер нашего баскетбола
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Разыгрывающий московской МБА-МАИ Макар Коновалов поделился впечатлениями от предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 15 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
МБА-МАИ
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА — признанный многолетний лидер нашего баскетбола, действующий чемпион, который и сейчас идёт на первом месте. Организованная команда, у которой на каждой позиции есть по несколько сильных игроков, каждый знает свою роль и чётко её выполняет, всё работает как часы.

С такими соперниками нужно держать концентрацию на протяжении всех 40 минут, потому что они могут наказать за любую нашу ошибку. Малейшая расслабленность может стать фатальной.

У нас впереди три подряд игры с командами из топ-4, нужно прибавлять от игры к игре и стараться показывать хороший, качественный баскетбол, особенно на фоне таких соперников», — цитирует Коновалова официальный телеграм-канал МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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