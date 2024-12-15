Защитник МБА-МАИ Коновалов: ЦСКА — признанный многолетний лидер нашего баскетбола

Разыгрывающий московской МБА-МАИ Макар Коновалов поделился впечатлениями от предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 15 декабря.

«ЦСКА — признанный многолетний лидер нашего баскетбола, действующий чемпион, который и сейчас идёт на первом месте. Организованная команда, у которой на каждой позиции есть по несколько сильных игроков, каждый знает свою роль и чётко её выполняет, всё работает как часы.

С такими соперниками нужно держать концентрацию на протяжении всех 40 минут, потому что они могут наказать за любую нашу ошибку. Малейшая расслабленность может стать фатальной.

У нас впереди три подряд игры с командами из топ-4, нужно прибавлять от игры к игре и стараться показывать хороший, качественный баскетбол, особенно на фоне таких соперников», — цитирует Коновалова официальный телеграм-канал МБА-МАИ.