«Оклахома-Сити» победила «Хьюстон» и стала вторым финалистом Кубка НБА

В ночь с 14 на 15 ноября завершился полуфинал Кубка Национальной баскетбольной ассоциации, в котором между собой сыграли «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 111:96.

В составе победителей самым результативным стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который набрал 32 очка, сделал восемь подборов и шесть результативных передач.

Лучшую результативность в «Хьюстоне» показал тяжёлый форвард Амен Томпсон, на счету которого 19 очков, семь подборов и одна результативная передача.

Таким образом, «Оклахома-Сити» вышла в финал Кубка НБА, где сыграет с «Милуоки Бакс», который в другом полуфинале обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 110:102.

Рекорды НБА: