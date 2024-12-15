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Оклахома-Сити Тандер — Хьюстон Рокетс, результат матча 15 декабря 2024, счёт 111:96, полуфинал Кубка НБА

«Оклахома-Сити» победила «Хьюстон» и стала вторым финалистом Кубка НБА
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В ночь с 14 на 15 ноября завершился полуфинал Кубка Национальной баскетбольной ассоциации, в котором между собой сыграли «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 111:96.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 96
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Хартенштайн - 21, Уильямс - 20, Дорт - 19, Уильямс - 7, Джо - 5, Уоллес - 5, Митчелл - 2, Джонс, Карузо, Карлсон, Уиггинс
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 19, Брукс - 14, Смит II - 14, Шенгюн - 13, Грин - 12, Исон - 12, Ванвлит - 8, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

В составе победителей самым результативным стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который набрал 32 очка, сделал восемь подборов и шесть результативных передач.

Лучшую результативность в «Хьюстоне» показал тяжёлый форвард Амен Томпсон, на счету которого 19 очков, семь подборов и одна результативная передача.

Таким образом, «Оклахома-Сити» вышла в финал Кубка НБА, где сыграет с «Милуоки Бакс», который в другом полуфинале обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 110:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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