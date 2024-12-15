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Университет Бригама Янга одержал в NCAA вторую победу подряд без Егора Дёмина

Университет Бригама Янга одержал в NCAA вторую победу подряд без Егора Дёмина
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Сегодня, 15 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческой лиги NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал университет Вайоминга. Игра завершилась со счётом 68:49 в пользу домашней команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Тревин Кнелл, на счету которого 15 набранных очков. По 11 очков со скамейки запасных добавили форвард Мавот Маг и защитник Доусон Бэйкер.

Отметим, что 18-летний российский защитник Егор Дёмин не принял участия в матче. Для него это вторая пропущенная игра подряд.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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