Результаты игрового дня НБА 15 декабря: кто вышел в финал Кубка НБА

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025, совмещённый с розыгрышем Кубка НБА. В рамках двух турниров состоялись два матча 1/2 финала Кубка НБА и регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 15 декабря

«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 110:102.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 111:96.

Таким образом, «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер» стали финалистами розыгрыша Кубка НБА. Финальный матч турнира состоится в ночь с 17 на 18 декабря, начало в 4:30 мск.

Рекорды НБА: