Результаты игрового дня НБА 15 декабря: кто вышел в финал Кубка НБА
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В ночь с 14 на 15 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025, совмещённый с розыгрышем Кубка НБА. В рамках двух турниров состоялись два матча 1/2 финала Кубка НБА и регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.
Все результаты игрового дня НБА 15 декабря
«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 110:102.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 111:96.
Таким образом, «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер» стали финалистами розыгрыша Кубка НБА. Финальный матч турнира состоится в ночь с 17 на 18 декабря, начало в 4:30 мск.
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Лиллард - 25, Лопес - 16, Портис - 10, Грин - 9, Принс - 6, Миддлтон - 6, Джексон - 5, Трент-мл. - 1, Боучэмп, Ливингстон, Смит, Коннотон, Райт, Джонсон
Атланта Хоукс: Янг - 35, Джонсон - 15, Хантер - 15, Дэниэлс - 11, Богданович - 10, Оконгву - 8, Капела - 6, Рисашер - 2, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 96
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Хартенштайн - 21, Уильямс - 20, Дорт - 19, Уильямс - 7, Джо - 5, Уоллес - 5, Митчелл - 2, Джонс, Карузо, Карлсон, Уиггинс
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 19, Брукс - 14, Смит II - 14, Шенгюн - 13, Грин - 12, Исон - 12, Ванвлит - 8, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
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