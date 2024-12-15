Тренер «Енисея» Арсич объяснил, почему «Зенит» является лучшей командой в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал предстоящий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится сегодня, 15 декабря.
«За прошедший месяц «Зенит» продемонстрировал, что на текущий момент они лучшая команда в Единой лиге ВТБ, закрепив свой статус победой над ЦСКА. Для нас это шанс показать, смогли ли мы улучшить свою игру после прошлой встречи с «Зенитом», которую они выиграли.
Нам нужно играть на 100%, выложиться на максимум и продемонстрировать, на что мы способны», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».