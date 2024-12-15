Тренер «Енисея» Арсич объяснил, почему «Зенит» является лучшей командой в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал предстоящий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится сегодня, 15 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«За прошедший месяц «Зенит» продемонстрировал, что на текущий момент они лучшая команда в Единой лиге ВТБ, закрепив свой статус победой над ЦСКА. Для нас это шанс показать, смогли ли мы улучшить свою игру после прошлой встречи с «Зенитом», которую они выиграли.

Нам нужно играть на 100%, выложиться на максимум и продемонстрировать, на что мы способны», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».