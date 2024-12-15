Трент Фрейзер рассказал, что помогло «Зениту» выиграть 11 матчей подряд в Единой лиге

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Трент Фрейзер высказался в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», который состоится сегодня, 15 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Впереди один из самых непростых выездов в Красноярск. Вы уже бывали в Сибири, расскажите, каково играть там, где время от нашего отличается на четыре часа?

— Следующая игра — с «Енисеем». Я был там в прошлом году. Долгий, очень долгий перелёт, но это всё вопрос ментального настроя. Нужно приехать туда, выполнить свою работу как команда и постараться вернуться домой с победой. У них отличная команда с замечательным тренерским штабом. Мы понимаем, что матч будет для нас сложным. Поэтому важно выйти ментально подготовленными, бороться все 40 минут и попытаться победить.

— Что нужно сделать, чтобы продлить победную серию как минимум до конца года?

— Всё, что мы делали последние несколько месяцев, это была огромная работа. Мы усердно трудились каждый день, держались друг друга, и именно это позволило нам выиграть 11 матчей подряд. Нужно продолжать двигаться вперёд как команда, становиться лучше каждый день и оставаться сосредоточенными.

— Есть ли дополнительное давление из-за серии в 11 побед подряд?

— Нет, единственное, что важно, — это не расслабляться. Мы должны найти способ не впадать в комфортное состояние и не расслабляться. Сейчас мы в верхней части турнирной таблицы, но важно оставаться сосредоточенными, верными себе и придерживаться деталей, которые работают. Это позволит сохранить набранный импульс и продолжать побеждать, — цитирует Фрейзера официальный сайт «Зенита».