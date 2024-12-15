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«Много знакомых комбинаций». Форвард УНИКСа Торопов оценил «Пари НН» сезона-2024/2025 ЕЛ

«Много знакомых комбинаций». Форвард УНИКСа Торопов оценил «Пари НН» сезона-2024/2025 ЕЛ
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Тяжёлый форвард казанского УНИКСа Сергей Торопов оценил нижегородский «Пари НН» в преддверии сегодняшнего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между коллективами, который состоится сегодня, 15 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари Нижний Новгород» — отличная команда, вызывающая большое уважение, начиная от тренерского штаба и заканчивая каждым игроком. После ухода Зорана Лукича они немного изменили свой стиль. Главный тренер Сергей Козин добавил в игру что-то новое. При этом, имея опыт выступления за нижегородский клуб, я вижу много знакомых комбинаций. Они демонстрирует сплочённую и агрессивную игру, благодаря чему заслуженно занимают пятое место и претендуют на выход в плей-офф.

В составе волжан есть атлетичные игроки, такие как Зак Наталл и Обри Доукинс, а также опытные российские баскетболисты Дмитрий Хвостов и Евгений Бабурин, давно играющие в этой системе. Они не совершают лишних движений в нападении, чтобы открыться или забить очки. Неманья Джуришич — отличный центровой, который хорошо двигает мяч и результативно атакует. Для победы УНИКСу необходимо показать агрессивную защиту и эффективное нападение — это станет ключом к успеху», — приводит слова Торопова официальный сайт УНИКСа.

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