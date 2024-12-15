Народный артист России Мигицко рассказал, почему переживает за «Зенит»

71-летний советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, народный артист России Сергей Мигицко рассказал о своей любви к баскетбольному и футбольному составу петербургского «Зенита».

«Имя «Зенит» — это вообще для меня особое имя. Я уже давно болею за эти пять букв. Конечно, я переживаю как за футбольный, так и за баскетбольный состав. И мне тяжело коротко ответить, за какой я больше переживаю, попробую пояснить. Более тревожно мне за футбольный «Зенит», потому что, по крайней мере, в РПЛ есть ещё три очень сильных клуба, которые претендуют на первое место. И нужны какие-то дополнительные аргументы и силы, чтобы вот там, на футбольной арене, взять золото.

А за баскетбольный «Зенит» мне знаете почему тоже тревожно? Потому что очень хотелось бы, чтобы в таком составе и с таким тренером взяли золото. Если не возьмут, то мне будет ещё тревожнее (смеётся)», — приводит слова Мигицко БК «Зенит».

После 18 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ) санкт-петербургские футболисты занимают второе место в таблице, потерпев поражения в двух последних матчах. В Единой лиге «Зенит» также расположился на втором месте после такого же количества игр, обладая с лидерами чемпионата — ЦСКА — одинаковым количеством побед и поражений (16-2).