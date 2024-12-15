Гилберт Аренас рассказал, что отличало Коби Брайанта от других игроков НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал о разнице между пятикратным чемпионом североамериканской лиги, легендарным защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и остальными баскетболистами.

«Каждый раз, когда ты приходишь на тренировку, каждый раз, когда ты видишь Коби, он проверяет тебя», — написал Аренас в социальной сети Х (ранее Twitter).

Брайант известен, по различным историям, высокими требованиями к себе и к своим партнёрам по команде, будь то тренировка или же официальная игра. Коби каждый раз, находясь на площадке, ожидал от каждого участника демонстрации максимальных способностей и концентрации на игре.