Единая лига: расписание матчей 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть три запланированных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 15 декабря:

13:00 мск — «Енисей» — «Зенит»;

14:00 мск — УНИКС — «Пари Нижний Новгород»;

17:00 мск — ЦСКА — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 16 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед — пять поражений).