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Бывший партнёр Майкла Джордана объяснил, почему считает величайшим Карима Абдул-Джаббара

Бывший партнёр Майкла Джордана объяснил, почему считает величайшим Карима Абдул-Джаббара
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57-летний американский профессиональный баскетболист, трёхкратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз», игравший на позиции разыгрывающего защитника, Би Джей Армстронг объяснил, почему считает величайшим игроком всех времён (GOAT) легендарного Карима Абдул-Джаббара.

«Если вы посмотрите на самого выдающегося игрока, возможно, всех времён, вы должны назвать Карима Абдул-Джаббара. Не было игрока более выдающегося, чем Карим Абдул-Джаббар. Итак, когда вы говорите это, обсуждение заканчивается. Вы можете спорить так, как вам хочется.

Но обо всём говорят цифры. Если вы просто хотите сказать о достижениях — индивидуальных или командных, то Карим Абдул-Джаббар стоит во главе этого списка», — приводит слова Армстронга издание Sportskeeda.

За 20 сезонов в НБА Карим стал шестикратным чемпионом НБА (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988), дважды получил награду самого ценного игрока финала (MVP) (1971, 1985), и шесть раз становился MVP регулярного сезона НБА (1971,1972, 1974, 1976, 1977, 1980).

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