Виталиюс Пранаускис оценил выступление «Автодора» в победном матче с «Самарой»

Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис подвёл итоги матча с «Самарой» (81:75) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 14 декабря.

«Матч получился достаточно сложным. Баскетболисты «Самары» вышли на площадку с громадным настроем и показали жёсткую игру. Где-то мы сами оказались не готовы к их агрессии. Но во второй половине внесли изменения в свои действия и довели встречу до победы.

Как оцениваю свою игру? Старался максимально помочь команде как в защите, так и в нападении. Партнёры верили в меня, я это чувствовал», — приводит слова Пранаускиса официальный телеграм-канал «Автодора».