Виталиюс Пранаускис оценил выступление «Автодора» в победном матче с «Самарой»
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Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис подвёл итоги матча с «Самарой» (81:75) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 14 декабря.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 75
Самара
Самарская область
Автодор: Кроуфорд - 21, Кантер - 17, Джонс - 15, Пранаускис - 11, Беслач - 11, Агада - 4, Халдеев - 2, Фёдоров, Наумов, Клименко, Яковлев, Сычков
Самара: Попов - 25, Амосов - 13, Карданахишвили - 11, Сопин - 9, Чикарев - 9, Пынько - 5, Голдырев - 3, Кашин, Касьянов, Косяков
«Матч получился достаточно сложным. Баскетболисты «Самары» вышли на площадку с громадным настроем и показали жёсткую игру. Где-то мы сами оказались не готовы к их агрессии. Но во второй половине внесли изменения в свои действия и довели встречу до победы.
Как оцениваю свою игру? Старался максимально помочь команде как в защите, так и в нападении. Партнёры верили в меня, я это чувствовал», — приводит слова Пранаускиса официальный телеграм-канал «Автодора».
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