Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Опубликован полный список травм, которые получал Джоэл Эмбиид на протяжении всей карьеры

Опубликован полный список травм, которые получал Джоэл Эмбиид на протяжении всей карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой и лидер команды НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид известен своей травматичностью. В последнем матче своей команды с «Индианой» он получил перелом лицевой кости вследствие неумышленного удара в лицо, а до этого у него был перелом пазухи носа.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Джордж - 15, Каунсил - 14, Мартин - 13, Убре - 12, Эмбиид - 12, Драммонд - 7, Маккейн - 5, Ябуселе - 4, Джексон - 3, Гордон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 23, Топпин - 20, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Тёрнер - 7, Нембард - 5, Уокер - 3, Фёрфи - 3, Фриман - 2, Джексон - 2, Джонсон

Портал Legion Hoops привёл полный список травм Джоэла Эмбиида на протяжении его карьеры:

  • сломанная стопа (2014-2016);
  • разрыв мениска (2016-2017);
  • перелом орбитальной кости (2017-2018);
  • тендинит коленного сустава (2018-2019);
  • вывихнутый палец (2019-2020);
  • частично разорванный мениск (2020-2021);
  • перелом орбитальной кости (2021-2022);
  • вывих плеча (2022-2023);
  • разорванный мениск (2023-2024);
  • паралич Белла (идиопатический паралич лицевого нерва) (2023-2024);
  • перелом пазухи (2024-2025).
Сейчас читают:
Бывший партнёр Майкла Джордана объяснил, почему считает величайшим Карима Абдул-Джаббара
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android