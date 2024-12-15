Опубликован полный список травм, которые получал Джоэл Эмбиид на протяжении всей карьеры

Центровой и лидер команды НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид известен своей травматичностью. В последнем матче своей команды с «Индианой» он получил перелом лицевой кости вследствие неумышленного удара в лицо, а до этого у него был перелом пазухи носа.

Портал Legion Hoops привёл полный список травм Джоэла Эмбиида на протяжении его карьеры: