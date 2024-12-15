Опубликован полный список травм, которые получал Джоэл Эмбиид на протяжении всей карьеры
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Центровой и лидер команды НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид известен своей травматичностью. В последнем матче своей команды с «Индианой» он получил перелом лицевой кости вследствие неумышленного удара в лицо, а до этого у него был перелом пазухи носа.
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Джордж - 15, Каунсил - 14, Мартин - 13, Убре - 12, Эмбиид - 12, Драммонд - 7, Маккейн - 5, Ябуселе - 4, Джексон - 3, Гордон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 23, Топпин - 20, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Тёрнер - 7, Нембард - 5, Уокер - 3, Фёрфи - 3, Фриман - 2, Джексон - 2, Джонсон
Портал Legion Hoops привёл полный список травм Джоэла Эмбиида на протяжении его карьеры:
- сломанная стопа (2014-2016);
- разрыв мениска (2016-2017);
- перелом орбитальной кости (2017-2018);
- тендинит коленного сустава (2018-2019);
- вывихнутый палец (2019-2020);
- частично разорванный мениск (2020-2021);
- перелом орбитальной кости (2021-2022);
- вывих плеча (2022-2023);
- разорванный мениск (2023-2024);
- паралич Белла (идиопатический паралич лицевого нерва) (2023-2024);
- перелом пазухи (2024-2025).
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