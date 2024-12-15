«С возрастом это пройдёт, но я не уверен». Эксперт высказался о Егоре Дёмине

Североамериканский журналист, обозреватель No Ceilings и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Стеймэн высказался о российском защитнике университета Бригама Янга (BYU) Егоре Дёмине, играющем в студенческой лиге NCAA в США.

«Честно говоря, я с самого начала относился к нему осторожно. Давайте посмотрим на их календарь игр. У них был довольно лёгкий график в начале сезона — до последних трёх матчей. А затем начались игры с «Оле Мисс», «Эн Си Стэйт» и «Провиденсом». Против слабых соперников он доминировал — что неудивительно. Но меня смутили моменты, где он выглядел неуверенно, особенно в сложных матчах. В своих худших играх он действительно проседает.

В таких случаях я думаю: «Как игрок справляется, когда у него не идёт игра?» А вот Егор явно провалился в матче против «Провиденса». Я внимательно смотрел эту игру. Ему было сложно создавать моменты для броска самостоятельно. Если он действительно разыгрывающий, а я считаю, что он таковым является при своём росте, если он инициатор атак и лидер на площадке, то он должен уметь бросать с дриблинга. А я не уверен, что он достаточно хорош в этом компоненте. Многие его действия выглядели поспешными, давление со стороны соперника сильно на него влияло.

Возможно, с возрастом это пройдёт, но я не уверен. Это проблемы, которые у него уже давно. И либо ему понадобится много времени, чтобы их исправить — а в лиге никто не будет ждать — это тревожный знак, либо он сможет адаптироваться быстрее, и тогда я ошибусь в своей оценке. В таком случае эти недостатки окажутся лишь временными», — заявил Стеймэн в рамках подкаста Locked On NBA Big Board.