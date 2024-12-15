Чемпион в составе «Чикаго» рассказал, почему Майкл Джордан так и не раскрыл свой потенциал

57-летний американский профессиональный баскетболист, трёхкратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз», игравший на позиции разыгрывающего защитника, Би Джей Армстронг объяснил, почему люди так и не увидели лучшую версию легендарного игрока и шестикратного чемпиона североамериканской лиги Майкла Джордана, с которым Армстронг и завоевал три титула.

«Мы не увидели лучшую версию Майкла Джордана, потому что он, буквально, не спал в течение 14 лет. Я наблюдал, как он играет 35-40 минут, а затем приходит на тренировку с той же энергией… Но при этом я никогда не видел столь конкурентного человека, как Майкл. Он всегда в игре. На тренировке ты понимаешь, что он другой.

Остальные немного устали. И вдруг, когда Фил Джексон свистнул, этот парень ведёт себя так, как будто он спал 10 часов… Но при этом он тот человек, который не спал, не ел, играл в карты или делал что-то ещё ночью… И парень играет на всю катушку, а ты просто думаешь: «Подождите минуту, он только что играл 45 минут накануне. Как это возможно?» — приводит слова Армстронга издание Sportskeeda.