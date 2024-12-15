Дрэймонд Грин: Трей Янг владеет «Нью-Йорк Никс»

34-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин прокомментировал поведение звёздного разыгрывающего защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга в игре с «Нью-Йорк Никс», в концовке которой Янг встал на логотипе «Никс» и стал изображать разбрасывание костей на их эмблему, намекая на то, что он похоронил их.

«Трей Янг владеет «Нью-Йорк Никс»… и этот парень пошёл в концовке и начал бросать кости посреди площадки на их логотипе. Он явно представляет угрозу. Его нужно остановить», — приводит слова Грина издание Sportskeeda.