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Дрэймонд Грин: Трей Янг владеет «Нью-Йорк Никс»

Дрэймонд Грин: Трей Янг владеет «Нью-Йорк Никс»
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34-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин прокомментировал поведение звёздного разыгрывающего защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга в игре с «Нью-Йорк Никс», в концовке которой Янг встал на логотипе «Никс» и стал изображать разбрасывание костей на их эмблему, намекая на то, что он похоронил их.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Харт - 21, Бриджес - 19, Таунс - 19, Брансон - 14, Ануноби - 13, Пэйн - 7, Макбрайд - 5, Ачиува - 2, Топпин, Buie, Дадье, Колек, Симс, Райан
Атланта Хоукс: Хантер - 24, Янг - 22, Джонсон - 21, Оконгву - 12, Капела - 11, Дэниэлс - 9, Богданович - 7, Рисашер - 2, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

«Трей Янг владеет «Нью-Йорк Никс»… и этот парень пошёл в концовке и начал бросать кости посреди площадки на их логотипе. Он явно представляет угрозу. Его нужно остановить», — приводит слова Грина издание Sportskeeda.

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