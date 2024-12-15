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Сергей Козин рассказал, в каком случае «Пари НН» сможет обыграть УНИКС в Единой лиге

Сергей Козин рассказал, в каком случае «Пари НН» сможет обыграть УНИКС в Единой лиге
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин высказался в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 15 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
2-я четверть
30 : 22
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Захаров, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Зоткин

«УНИКС — команда большой четвёрки, они отлично играют у себя дома и играют в очень агрессивный и контактный баскетбол. Нашей задачей будет сдержать этот напор, тогда у нас будут шансы на положительный результат», — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».

В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 16 побед и два поражения. Второе место занимает петербургский «Зенит», в активе которого 16 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед — пять поражений).

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