Сергей Козин рассказал, в каком случае «Пари НН» сможет обыграть УНИКС в Единой лиге

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин высказался в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 15 декабря.

«УНИКС — команда большой четвёрки, они отлично играют у себя дома и играют в очень агрессивный и контактный баскетбол. Нашей задачей будет сдержать этот напор, тогда у нас будут шансы на положительный результат», — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».

В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 16 побед и два поражения. Второе место занимает петербургский «Зенит», в активе которого 16 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед — пять поражений).