Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно количество игроков НБА, родившихся после дебюта Леброна Джеймса в лиге

Стало известно количество игроков НБА, родившихся после дебюта Леброна Джеймса в лиге
Комментарии

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в различных командах принимает участие 51 игрок, родившийся после профессионального дебюта в североамериканской лиге четырёхкратного звёздного баскетболиста Леброна Джеймса, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда.

Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в составе «Кливленд Кавальерс». Например, молодая восходящая звезда «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма родился только 4 января 2004 года. Сын Леброна и новичок «озёрников» Бронни Джеймс появился на свет 6 октября 2004 года.

А один из главных претендентов на звание «Новичок года» в сезоне-2024/2025 Джаред МакКейн родился 20 февраля 2004 года.

Материалы по теме
Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?
Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android