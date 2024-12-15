Стало известно количество игроков НБА, родившихся после дебюта Леброна Джеймса в лиге

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в различных командах принимает участие 51 игрок, родившийся после профессионального дебюта в североамериканской лиге четырёхкратного звёздного баскетболиста Леброна Джеймса, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда.

Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в составе «Кливленд Кавальерс». Например, молодая восходящая звезда «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма родился только 4 января 2004 года. Сын Леброна и новичок «озёрников» Бронни Джеймс появился на свет 6 октября 2004 года.

А один из главных претендентов на звание «Новичок года» в сезоне-2024/2025 Джаред МакКейн родился 20 февраля 2004 года.