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«Зенит» одержал разгромную выездную победу над «Енисеем» в Единой лиге

«Зенит» одержал разгромную выездную победу над «Енисеем» в Единой лиге
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Сегодня, 15 декабря, в Красноярске на арене «Север» завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сразились местный «Енисей» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 97:69 (27:16; 24:17; 20:20; 26:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
69 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Герасимов - 18, Сандерс - 14, Степанович - 10, Ведищев - 5, Одиноков - 5, Загретдинов - 5, Сонько - 4, Долинин - 3, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Перевалов
Зенит: Рыжов - 23, Бэйкон - 19, Мун - 17, Фрейзер - 13, Пойтресс - 9, Спеллмен - 7, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Захаров, Вольхин

Самым результативным в составе хозяев площадки стал разыгрывающий Тимофей Герасимов, в активе которого 18 очков, два подбора и три результативные передачи. В составе «Зенита» чаще всего отличался центровой Егор Рыжов. На его счету 23 очка, девять подборов и один перехват.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, «Енисей» замыкает топ-10.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Енисей» сыграет на выезде с «Пари НН». Игра пройдёт 18 декабря и начнётся в 19:00 мск. «Зенит» в следующем туре дома встретится с казанским УНИКСом. Матч пройдёт 18 декабря. Начало — в 19:30 мск.

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