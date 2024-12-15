«Зенит» одержал разгромную выездную победу над «Енисеем» в Единой лиге

Сегодня, 15 декабря, в Красноярске на арене «Север» завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сразились местный «Енисей» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 97:69 (27:16; 24:17; 20:20; 26:16).

Самым результативным в составе хозяев площадки стал разыгрывающий Тимофей Герасимов, в активе которого 18 очков, два подбора и три результативные передачи. В составе «Зенита» чаще всего отличался центровой Егор Рыжов. На его счету 23 очка, девять подборов и один перехват.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, «Енисей» замыкает топ-10.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Енисей» сыграет на выезде с «Пари НН». Игра пройдёт 18 декабря и начнётся в 19:00 мск. «Зенит» в следующем туре дома встретится с казанским УНИКСом. Матч пройдёт 18 декабря. Начало — в 19:30 мск.