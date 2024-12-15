Обнародована бросковая карта, показывающая, как изменилась НБА в XXI веке

Популярное издание Courtside Buzz в социальных сетях опубликовало бросковую карту, демонстрирующую, как изменилась тактическая составляющая Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в XXI веке.

На изображении, доступном для просмотра в социальной сети Х (ранее Twitter), которое опубликовал баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри, видно, что в сезоне-1999/2000 большинство бросков совершались в средней зоне и в «краске» (трёхсекундной площади) и только часть точек на трёхочковой дуге была задействована.

В прошлом сезоне-2022/2023 картина обратная. Большинство бросков совершено по всему периметру трёхочковой линии, а большая часть двухочковых попыток сделана исключительно из «красок».