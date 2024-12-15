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Стефен Карри рассказал, как его изменило обучение в Колледже Дэвидсона

Стефен Карри рассказал, как его изменило обучение в Колледже Дэвидсона
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, чему научился во время игры и обучения в Колледже Дэвидсона.

«Выступление в Колледже Дэвидсона позволило мне взглянуть на многие вещи под другим углом, и это касалось не только баскетбола. В колледже я получил хороший опыт управления временем и интеллектуального развития, который также помог мне обрести внутреннее равновесие.

Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Баскетбол — это не индивидуальный вид спорта. Для успеха в этой игре требуется, чтобы пять человек работали в унисон. У тебя должны быть разные роли, которые нравятся всем, и, я думаю, немного воображения. На позиции разыгрывающего защитника тебе нужно проявить немного творчества и чутья — по крайней мере, так, как я играю. И это тоже помогает за пределами площадки», — приводит слова Карри издание The Sports Rush.

За три года учёбы в Колледже Дэвидсона Карри сыграл 104 игры, в среднем набирая 25,3 очка, делая 4,5 подбора и 3,7 передачи. В дебютном сезоне Стефен был признан лучшим новичком сезона в Южной конференции, а в следующие два сезона — лучшим игроком конференции. В 2008 году Карри был включён во вторую символическую сборную лучших игроков студенческого чемпионата США, а в следующем году — в первую сборную. Колледж Карри не окончил. В честь плеймейкера назвали студенческую трибуну на арене колледжа.

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