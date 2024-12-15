УНИКС победил с разгромным счётом «Пари НН» в Единой лиге, у Маркоса Найта 29 очков

Сегодня, 15 декабря, в Казани на арене «Баскет-Холл» завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сразились местный УНИКС и «Пари НН». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 102:66 (23:22, 33:18, 19:12; 27:14).

Самым результативным в составе хозяев площадки стал разыгрывающий Маркос Найт, в активе которого 29 очков, шесть подборов и одна результативная передача. В составе «Пари НН» чаще всего отличался лёгкий форвард Обри Доукинс. На его счету 15 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС сыграет на выезде с питерским «Зенитом». Игра пройдёт 18 декабря и начнётся в 19:30 мск. «Пари НН» в следующем туре дома встретится с «Енисеем». Матч пройдёт 18 декабря. Начало — в 19:00 мск.