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УНИКС победил с разгромным счётом «Пари НН» в Единой лиге, у Маркоса Найта 29 очков

УНИКС победил с разгромным счётом «Пари НН» в Единой лиге, у Маркоса Найта 29 очков
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Сегодня, 15 декабря, в Казани на арене «Баскет-Холл» завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сразились местный УНИКС и «Пари НН». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 102:66 (23:22, 33:18, 19:12; 27:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
102 : 66
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Захаров, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Зоткин

Самым результативным в составе хозяев площадки стал разыгрывающий Маркос Найт, в активе которого 29 очков, шесть подборов и одна результативная передача. В составе «Пари НН» чаще всего отличался лёгкий форвард Обри Доукинс. На его счету 15 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС сыграет на выезде с питерским «Зенитом». Игра пройдёт 18 декабря и начнётся в 19:30 мск. «Пари НН» в следующем туре дома встретится с «Енисеем». Матч пройдёт 18 декабря. Начало — в 19:00 мск.

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