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Воронцевич достиг юбилейной отметки по подборам в Единой лиге, повторив успех Курбанова

Воронцевич достиг юбилейной отметки по подборам в Единой лиге, повторив успех Курбанова
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Тяжёлый форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич принял участие в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», в котором его команда одержала победу со счётом 97:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
69 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Герасимов - 18, Сандерс - 14, Степанович - 10, Ведищев - 5, Одиноков - 5, Загретдинов - 5, Сонько - 4, Долинин - 3, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Перевалов
Зенит: Рыжов - 23, Бэйкон - 19, Мун - 17, Фрейзер - 13, Пойтресс - 9, Спеллмен - 7, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Захаров, Вольхин

Воронцевич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 20 минут, набрав суммарно три очка (1 из 6 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), сделав три подбора и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+27».

Как отмечает пресс-служба Единой лиги ВТБ, 37-летний баскетболист стал вторым игроком после форварда московского ЦСКА Никиты Курбанова в истории турнира, достигшим отметки в 1500 подборов за профессиональную карьеру.

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