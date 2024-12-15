Воронцевич достиг юбилейной отметки по подборам в Единой лиге, повторив успех Курбанова

Тяжёлый форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич принял участие в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», в котором его команда одержала победу со счётом 97:69.

Воронцевич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 20 минут, набрав суммарно три очка (1 из 6 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), сделав три подбора и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+27».

Как отмечает пресс-служба Единой лиги ВТБ, 37-летний баскетболист стал вторым игроком после форварда московского ЦСКА Никиты Курбанова в истории турнира, достигшим отметки в 1500 подборов за профессиональную карьеру.