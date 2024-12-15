Адетокунбо — о Кубке НБА: нам нужна атмосфера как в «Финале четырёх» Евролиги

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после выхода в финал Кубка НБА сезона-2024/2025 высказался по поводу своих ощущений от турнира. Команда Янниса одержала победу со счётом 110:102 над «Атлантой Хоукс», а сам греческий игрок набрал 32 очка, сделал 14 подборов и девять передач.

«Это был мой первый «Финал четырёх» в Берлине в этом году. Очевидно, что атмосфера там немного отличается от атмосферы болельщиков «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Фенербахче» и «Реала» Мадрид. Это немного по-другому ощущается.

Я бы хотел, чтобы в НБА была такая атмосфера, но у нас её нет. Но интенсивность в игре, я думаю, почти такая же. Все понимают, что это всего лишь одна игра и вы должны играть хорошо. Если ты этого не сделаешь, то вылетишь.

Итак, у нас хорошая интенсивность игры команд, вы видите баскетбол высокого уровня, команды соревнуются. В этом аспекте всё почти то же самое, как и в Евролиге. Единственное, что отличается, на мой взгляд, — это атмосфера. Я бы хотел, чтобы в НБА была такая атмосфера, как в «Финале четырёх», — приводит слова Янниса издание Basket News.

В финале, который, также как и полуфинал, пройдёт в Лас-Вегасе, «Бакс» встретятся с командой «Оклахома-Сити Тандер».