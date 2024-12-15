Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо — о Кубке НБА: нам нужна атмосфера как в «Финале четырёх» Евролиги

Адетокунбо — о Кубке НБА: нам нужна атмосфера как в «Финале четырёх» Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после выхода в финал Кубка НБА сезона-2024/2025 высказался по поводу своих ощущений от турнира. Команда Янниса одержала победу со счётом 110:102 над «Атлантой Хоукс», а сам греческий игрок набрал 32 очка, сделал 14 подборов и девять передач.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Лиллард - 25, Лопес - 16, Портис - 10, Грин - 9, Принс - 6, Миддлтон - 6, Джексон - 5, Трент-мл. - 1, Боучэмп, Ливингстон, Смит, Коннотон, Райт, Джонсон
Атланта Хоукс: Янг - 35, Джонсон - 15, Хантер - 15, Дэниэлс - 11, Богданович - 10, Оконгву - 8, Капела - 6, Рисашер - 2, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

«Это был мой первый «Финал четырёх» в Берлине в этом году. Очевидно, что атмосфера там немного отличается от атмосферы болельщиков «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Фенербахче» и «Реала» Мадрид. Это немного по-другому ощущается.

Я бы хотел, чтобы в НБА была такая атмосфера, но у нас её нет. Но интенсивность в игре, я думаю, почти такая же. Все понимают, что это всего лишь одна игра и вы должны играть хорошо. Если ты этого не сделаешь, то вылетишь.

Итак, у нас хорошая интенсивность игры команд, вы видите баскетбол высокого уровня, команды соревнуются. В этом аспекте всё почти то же самое, как и в Евролиге. Единственное, что отличается, на мой взгляд, — это атмосфера. Я бы хотел, чтобы в НБА была такая атмосфера, как в «Финале четырёх», — приводит слова Янниса издание Basket News.

В финале, который, также как и полуфинал, пройдёт в Лас-Вегасе, «Бакс» встретятся с командой «Оклахома-Сити Тандер».

Сейчас смотрят:
Видео
Яннис Адетокунбо оформил потрясающий блок-шот в полуфинальном матче Кубка НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android