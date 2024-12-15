УНИКС поднялся на третье место в Единой лиге по итогам 19-го тура

Казанский баскетбольный клуб УНИКС по итогам 19-го тура, который прошёл сегодня, 15 декабря, поднялся на третье место турнирной таблицы элитного российского первенства — Единой лиги ВТБ.

Казанские баскетболисты на своём домашнем стадионе «Баскет-холл» принимали команду «Пари Нижний Новгород» и одержали разгромную победу со счётом 102:66.

В нынешнем сезоне-2024/2025 казанский клуб провёл 19 игр, одержав 14 побед при пяти поражениях. На данный момент у УНИКСа победная серия из трёх матчей — два гостевых триумфа над «Астаной» (91:38) и «Автодором» (86:68) и сегодняшняя домашняя победа над «Пари Нижний Новгород».

Следующую игру УНИКС проведёт в Санкт-Петербурге, встретившись с одним из лидеров сезона — БК «Зенит».