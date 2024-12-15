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УНИКС поднялся на третье место в Единой лиге по итогам 19-го тура

УНИКС поднялся на третье место в Единой лиге по итогам 19-го тура
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Казанский баскетбольный клуб УНИКС по итогам 19-го тура, который прошёл сегодня, 15 декабря, поднялся на третье место турнирной таблицы элитного российского первенства — Единой лиги ВТБ.

Единая лига. Турнирная таблица
Единая лига. Календарь

Казанские баскетболисты на своём домашнем стадионе «Баскет-холл» принимали команду «Пари Нижний Новгород» и одержали разгромную победу со счётом 102:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
102 : 66
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Найт - 29, Лопатин - 15, Рейнольдс - 12, Акун-Пёрселл - 10, Тэйлор - 10, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 9, Бако - 8, Комолов, Торопов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 15, Наталл - 12, Карпенков - 12, Хоменко - 11, Зоткин - 7, Чадов - 3, Шеперд - 2, Хвостов - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров

В нынешнем сезоне-2024/2025 казанский клуб провёл 19 игр, одержав 14 побед при пяти поражениях. На данный момент у УНИКСа победная серия из трёх матчей — два гостевых триумфа над «Астаной» (91:38) и «Автодором» (86:68) и сегодняшняя домашняя победа над «Пари Нижний Новгород».

Следующую игру УНИКС проведёт в Санкт-Петербурге, встретившись с одним из лидеров сезона — БК «Зенит».

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