Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий после разгромного поражения своей команды в домашнем матче с питерским «Зенитом» (69:97).

«В первую очередь нужно поздравить соперников с заслуженной победой, они сегодня показали своё качество, это очень сильный оппонент. Они начали очень агрессивно играть в обороне, что создало для нас сложности в созидании в атаке.

Они наказывали нас за наши ошибки и забивали лёгкие очки, тем самым предопределили итог матча. К счастью, не все команды в Лиге ВТБ уровня «Зенита». У нас впереди будет больше шансов одержать победу, начиная с игры в среду в Нижнем Новгороде», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.