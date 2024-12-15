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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Зенита»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий после разгромного поражения своей команды в домашнем матче с питерским «Зенитом» (69:97).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
69 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Герасимов - 18, Сандерс - 14, Степанович - 10, Ведищев - 5, Одиноков - 5, Загретдинов - 5, Сонько - 4, Долинин - 3, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Перевалов
Зенит: Рыжов - 23, Бэйкон - 19, Мун - 17, Фрейзер - 13, Пойтресс - 9, Спеллмен - 7, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Захаров, Вольхин

«В первую очередь нужно поздравить соперников с заслуженной победой, они сегодня показали своё качество, это очень сильный оппонент. Они начали очень агрессивно играть в обороне, что создало для нас сложности в созидании в атаке.

Они наказывали нас за наши ошибки и забивали лёгкие очки, тем самым предопределили итог матча. К счастью, не все команды в Лиге ВТБ уровня «Зенита». У нас впереди будет больше шансов одержать победу, начиная с игры в среду в Нижнем Новгороде», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

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