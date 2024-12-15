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Хавьер Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» над «Енисеем» в Единой лиге

Хавьер Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» над «Енисеем» в Единой лиге
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после уверенной победы своих подопечных над красноярским «Енисеем» в Единой лиге. Встреча завершилась со счётом 97:69 (27:16, 24:17, 20:20, 26:16) в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
69 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Герасимов - 18, Сандерс - 14, Степанович - 10, Ведищев - 5, Одиноков - 5, Загретдинов - 5, Сонько - 4, Долинин - 3, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Перевалов
Зенит: Рыжов - 23, Бэйкон - 19, Мун - 17, Фрейзер - 13, Пойтресс - 9, Спеллмен - 7, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Захаров, Вольхин

«Прежде всего хочу пожелать всего самого наилучшего «Енисею» в оставшейся части сезона. Должен сказать, что сегодня у нас не играл Винс Хантер, но и Сергей Балашов не играл – это очень важный игрок у «Енисея», он постоянно улучшает свою игру. С самого начала нам удалось захватить лидерство и продолжать сражаться с «Енисеем», который пытался вернуться в игру. Это очень важная победа для нас, теперь мы будем готовиться к следующей неделе, нас ждут важнейшие встречи с УНИКСом и «Уралмашем»», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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