Хавьер Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» над «Енисеем» в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после уверенной победы своих подопечных над красноярским «Енисеем» в Единой лиге. Встреча завершилась со счётом 97:69 (27:16, 24:17, 20:20, 26:16) в пользу гостей.

«Прежде всего хочу пожелать всего самого наилучшего «Енисею» в оставшейся части сезона. Должен сказать, что сегодня у нас не играл Винс Хантер, но и Сергей Балашов не играл – это очень важный игрок у «Енисея», он постоянно улучшает свою игру. С самого начала нам удалось захватить лидерство и продолжать сражаться с «Енисеем», который пытался вернуться в игру. Это очень важная победа для нас, теперь мы будем готовиться к следующей неделе, нас ждут важнейшие встречи с УНИКСом и «Уралмашем»», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.