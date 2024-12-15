Хартенштайн — о стычке Уоллеса и Шенгюна: мне это чертовски понравилось

26-летний американский и немецкий баскетболист, выступающий за клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер», Айзея Хартенштайн высказался по поводу стычки, случившейся между его партнёром Кейсоном Уоллесом и молодой звездой «Хьюстон Рокетс» Алпереном Шенгюном во время полуфинального матча Кубка НБА, прошедшего в ночь на 15 декабря. Игра завершилась победой «Оклахомы» со счётом 111:96.

«Мне это понравилось, мне это чертовски понравилось. Мой сын [Кейсон ] явно очень увлёкся этим противостоянием (смеётся). Я уже получил от него штраф, так что всё в порядке. Мне это понравилось. Таким был Уоллес весь год. Вероятно, о нём говорили недостаточно из-за того, что он делает на обеих сторонах площадки», — приводит слова Хартенштайна издание Clutch Points.

В финале Кубка НБА, который также пройдёт в Лас-Вегасе, баскетболисты «Тандер» встретятся с «Милуоки Бакс».