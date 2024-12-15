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Хартенштайн — о стычке Уоллеса и Шенгюна: мне это чертовски понравилось

Хартенштайн — о стычке Уоллеса и Шенгюна: мне это чертовски понравилось
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26-летний американский и немецкий баскетболист, выступающий за клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер», Айзея Хартенштайн высказался по поводу стычки, случившейся между его партнёром Кейсоном Уоллесом и молодой звездой «Хьюстон Рокетс» Алпереном Шенгюном во время полуфинального матча Кубка НБА, прошедшего в ночь на 15 декабря. Игра завершилась победой «Оклахомы» со счётом 111:96.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 96
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Хартенштайн - 21, Уильямс - 20, Дорт - 19, Уильямс - 7, Джо - 5, Уоллес - 5, Митчелл - 2, Джонс, Карузо, Карлсон, Уиггинс
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 19, Брукс - 14, Смит II - 14, Шенгюн - 13, Грин - 12, Исон - 12, Ванвлит - 8, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

«Мне это понравилось, мне это чертовски понравилось. Мой сын [Кейсон ] явно очень увлёкся этим противостоянием (смеётся). Я уже получил от него штраф, так что всё в порядке. Мне это понравилось. Таким был Уоллес весь год. Вероятно, о нём говорили недостаточно из-за того, что он делает на обеих сторонах площадки», — приводит слова Хартенштайна издание Clutch Points.

В финале Кубка НБА, который также пройдёт в Лас-Вегасе, баскетболисты «Тандер» встретятся с «Милуоки Бакс».

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