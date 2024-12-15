ЦСКА с разницей в 17 очков победил МБА-МАИ в матче Единой лиги

В воскресенье, 15 декабря, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и МБА-МАИ. Встреча закончилась со счётом 84:67 (21:20, 15:16, 29:15, 19:6) в пользу армейцев.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Амат М'Бай. На его счету 20 очков, а также два подбора и три передачи. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал разыгрывающий Макар Коновалов. Он набрал 18 очков, сделал один подбор и четыре передачи.

В следующем туре ЦСКА 18 декабря сыграет на выезде с БК «Самара». МБА-МАИ в тот же день сыграет в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань».