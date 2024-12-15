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ЦСКА – МБА-МАИ, результат матча 15 декабря 2024, счет 84:67, Единая лига

ЦСКА с разницей в 17 очков победил МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В воскресенье, 15 декабря, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и МБА-МАИ. Встреча закончилась со счётом 84:67 (21:20, 15:16, 29:15, 19:6) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 67
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Покинко, Коновалов, Савченко, Певнев

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Амат М'Бай. На его счету 20 очков, а также два подбора и три передачи. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал разыгрывающий Макар Коновалов. Он набрал 18 очков, сделал один подбор и четыре передачи.

В следующем туре ЦСКА 18 декабря сыграет на выезде с БК «Самара». МБА-МАИ в тот же день сыграет в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань».

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