Тренер УНИКСа Перасович высказался о разгромной победе над «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу своей команды над «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 102:66.

«Мы провели одну из лучших игр в этом сезоне. С самого начала показали хороший уровень защиты, даже несмотря на то что соперник забивал. Во второй половине обе команды сбавили обороты, но разница в счёте была значительной, и мы смогли её сохранить.

Благодаря этой победе мы поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Тем не менее мы дважды проиграли «Локомотиву-Кубань», и, на мой взгляд, их преимущество сохраняется. Однако если продолжим в том же духе, у нас есть отличный шанс хорошо завершить сезон. Я всегда говорил, что в этом турнире ключевым является то, как мы подходим к плей-офф. Очевидно, что четыре команды финишируют на первых позициях, и важно дождаться нужного момента и быть готовыми ко всему в плей-офф. Мы работаем в этом направлении», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 18 декабря сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).