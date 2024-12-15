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Тренер УНИКСа Перасович высказался о разгромной победе над «Пари Нижний Новгород»

Тренер УНИКСа Перасович высказался о разгромной победе над «Пари Нижний Новгород»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу своей команды над «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 102:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
102 : 66
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Найт - 29, Лопатин - 15, Рейнольдс - 12, Акун-Пёрселл - 10, Тэйлор - 10, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 9, Бако - 8, Комолов, Торопов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 15, Наталл - 12, Карпенков - 12, Хоменко - 11, Зоткин - 7, Чадов - 3, Шеперд - 2, Хвостов - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров

«Мы провели одну из лучших игр в этом сезоне. С самого начала показали хороший уровень защиты, даже несмотря на то что соперник забивал. Во второй половине обе команды сбавили обороты, но разница в счёте была значительной, и мы смогли её сохранить.

Благодаря этой победе мы поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Тем не менее мы дважды проиграли «Локомотиву-Кубань», и, на мой взгляд, их преимущество сохраняется. Однако если продолжим в том же духе, у нас есть отличный шанс хорошо завершить сезон. Я всегда говорил, что в этом турнире ключевым является то, как мы подходим к плей-офф. Очевидно, что четыре команды финишируют на первых позициях, и важно дождаться нужного момента и быть готовыми ко всему в плей-офф. Мы работаем в этом направлении», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 18 декабря сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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