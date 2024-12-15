Эй Смит назвал игрока НБА, которому должен подражать Бронни Джеймс, чтобы стать успешным

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит положительно высказался в адрес атакующего защитника «Саут Бэй Лейкерс» Бронни Джеймса, высоко отметив его последнее выступление в G-лиге. Также Стивен назвал игрока НБА, которому должен подражать Бронни, чтобы стать успешным.

«Даже если люди будут ненавидеть тебя, несмотря ни на что, обоснованность их аргументов резко уменьшится, как только ты продолжишь так же ярко выступать. [Это может произойти] Как только ты покажешь, что заслуживаешь своего места.

К примеру, как вчера вечером. Поздравляю Бронни Джеймса, продолжай в том же духе. Это марафон, детка, а не спринт. И никто не может знать это лучше, чем твой отец, который находится в списке величайших баскетболистов. Подражай Леброну изо всех сил», — приводит слова Эй Смита портал The Sports Rush.