Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эй Смит назвал игрока НБА, которому должен подражать Бронни Джеймс, чтобы стать успешным

Эй Смит назвал игрока НБА, которому должен подражать Бронни Джеймс, чтобы стать успешным
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит положительно высказался в адрес атакующего защитника «Саут Бэй Лейкерс» Бронни Джеймса, высоко отметив его последнее выступление в G-лиге. Также Стивен назвал игрока НБА, которому должен подражать Бронни, чтобы стать успешным.

«Даже если люди будут ненавидеть тебя, несмотря ни на что, обоснованность их аргументов резко уменьшится, как только ты продолжишь так же ярко выступать. [Это может произойти] Как только ты покажешь, что заслуживаешь своего места.

К примеру, как вчера вечером. Поздравляю Бронни Джеймса, продолжай в том же духе. Это марафон, детка, а не спринт. И никто не может знать это лучше, чем твой отец, который находится в списке величайших баскетболистов. Подражай Леброну изо всех сил», — приводит слова Эй Смита портал The Sports Rush.

Сейчас читают:
Эй Смит высказался о подлинной причине неучастия Леброна в недавнем матче с «Портлендом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android