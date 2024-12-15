Стефен Карри — о возможном завершении карьеры: не хочу быть тем, кто хромает по площадке

36-летний разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о планах уйти из игры на собственных условиях, когда он почувствует, что настало время сделать это.

«Есть два способа уйти из баскетбола: либо тебя заставляют уйти, либо ты уходишь на своих собственных условиях. Я надеюсь оказаться в ситуации, когда ты понимаешь, как чувствует себя твоё тело, что требуется для подготовки к играм и межсезонным тренировкам, которые подготавливают тебя к сезону из 82 игр.

Будет явный знак, что пора заканчивать. Я не хочу быть тем, кто хромает по площадке, пытаясь угнаться за молодыми ребятами, но не думаю, что я уже близок к этому», — приводит слова Карри Bloomberg's The Circuit.