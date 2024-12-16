Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Михаил Беленицкий рассказал, планирует ли остаться в УНИКСе ещё на один сезон

Михаил Беленицкий рассказал, планирует ли остаться в УНИКСе ещё на один сезон
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий ответил на вопрос о том, хотел бы он остаться в составе команды ещё на сезон.

«Я бы хотел ещё на сезон остаться и, наверное, ещё больше почувствовать в себе уверенность. Как и для клуба сделать много чего полезного, так и для самого себя. Прибавить в плане уверенности и просто в баскетбольных аспектах. В системе одного клуба, скажем так», — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Беленицкий присоединился к казанской команде накануне плей-офф сезона-2023/2024, по итогам которого стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ. Летом он подписал полноценный контракт с коллективом по схеме «1+1». До этого Михаил провёл пять лет в составе «Нижнего Новгорода».

Читайте большое интервью с Михаилом Беленицким на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Ничего не упустил, не поехав в США». Большое интервью с Михаилом Беленицким
Эксклюзив
«Ничего не упустил, не поехав в США». Большое интервью с Михаилом Беленицким
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android