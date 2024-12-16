Михаил Беленицкий рассказал, планирует ли остаться в УНИКСе ещё на один сезон

22-летний форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий ответил на вопрос о том, хотел бы он остаться в составе команды ещё на сезон.

«Я бы хотел ещё на сезон остаться и, наверное, ещё больше почувствовать в себе уверенность. Как и для клуба сделать много чего полезного, так и для самого себя. Прибавить в плане уверенности и просто в баскетбольных аспектах. В системе одного клуба, скажем так», — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Беленицкий присоединился к казанской команде накануне плей-офф сезона-2023/2024, по итогам которого стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ. Летом он подписал полноценный контракт с коллективом по схеме «1+1». До этого Михаил провёл пять лет в составе «Нижнего Новгорода».

Читайте большое интервью с Михаилом Беленицким на «Чемпионате».