Михаил Беленицкий: буду бороться за звание лучшего защитника сезона в лиге ВТБ

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал об индивидуальных целях на сезон и шансах казанской команды на выход в финал плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Хотелось бы, конечно, побороться за звание лучшего защитника сезона. Ну и за приз лучшему молодому игроку тоже. Было бы очень приятно его получить. Это два основных аспекта. Ну а в остальном хочется, чтобы команда победила в чемпионате. Буду всё для этого делать.
Думаю, у нас есть все шансы повторить прошлогодний успех. Может быть, сейчас мы не показываем тот баскетбол, к которому все привыкли. Потому что пока мы не выиграли ещё ни одной игры у топов. Но, думаю, потихоньку мы к этому придём.
Было сыграно только 18 игр, всего в регулярном сезоне их 44. Меньше половины матчей было сыграно. И УНИКС ещё начнёт показывать тот баскетбол, к которому все привыкли. Я уверен, что мы сможем выйти в финал и побороться за золотые медали», — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.