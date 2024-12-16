Михаил Беленицкий: буду бороться за звание лучшего защитника сезона в лиге ВТБ

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал об индивидуальных целях на сезон и шансах казанской команды на выход в финал плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Хотелось бы, конечно, побороться за звание лучшего защитника сезона. Ну и за приз лучшему молодому игроку тоже. Было бы очень приятно его получить. Это два основных аспекта. Ну а в остальном хочется, чтобы команда победила в чемпионате. Буду всё для этого делать.

Думаю, у нас есть все шансы повторить прошлогодний успех. Может быть, сейчас мы не показываем тот баскетбол, к которому все привыкли. Потому что пока мы не выиграли ещё ни одной игры у топов. Но, думаю, потихоньку мы к этому придём.

Было сыграно только 18 игр, всего в регулярном сезоне их 44. Меньше половины матчей было сыграно. И УНИКС ещё начнёт показывать тот баскетбол, к которому все привыкли. Я уверен, что мы сможем выйти в финал и побороться за золотые медали», — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучшему молодому игроку».

Читайте большое интервью с Михаилом Беленицким на «Чемпионате».