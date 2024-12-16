Беленицкий: в клубе Лукич — это один человек, а в сборной России — совсем другой

Форвард казанского УНИКСа и сборной России Михаил Беленицкий ответил на вопрос о том, как отличается подход тренера Зорана Лукича к работе в сборной и на клубном уровне. Беленицкий играл под руководством наставника как в национальной команде, так и на протяжении пяти лет в «Нижнем Новгороде».

«Зоран сам нам говорил, что в клубе он один человек, а в сборной — совсем другой. Потому что в клубе Зоран всегда был очень строгим, очень чутким именно к деталям. И если ты не выполнял что-то, там могло по полной прилететь, кому бы то ни было. Это как к ветеранам, так и к легионерам, так и в особенности к нам, молодым, относилось. А в сборной он, наверное, более лояльный. Уверен, за те ошибки, которые иногда происходят на тренировках в сборной, в клубе досталось бы гораздо хуже (смеётся). В сборной Зоран более позитивный человек, добрый.

Он тоже понимает, что тяжело всем сразу втянуться в тренировочный процесс. Потому что все по-разному играют в клубах, в разных системах, к которым они уже привыкли. И поэтому надо за определённые короткие промежутки времени всех «сыграть» между собой, помочь им вникнуть в систему, которую Зоран хочет видеть. Отсюда такое щадящее отношение», — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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